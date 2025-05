​UCI Cinema do Manauara Shopping inaugura duas novas salas VIP

Visuliazação: 0

O Manauara Shopping inaugurou duas novas salas UCI VIP DE LUX. Com entrada exclusiva, atendimento personalizado e um cardápio premium, a novidade aposta na sofisticação e no conforto para oferecer uma experiência cinematográfica inédita ao público de Manaus.

As salas VIP oferecem poltronas de couro reclináveis eletronicamente, do tipo chaise longue – modelo que permite deitar e considerado ideal para assistir filmes de longa duração com muito mais comodidade. Além disso, o espaço vai contar com mesas individuais.

Com poltronas de couro reclináveis eletronicamente do tipo chaise longue e mesas individuais, as salas VIP garantem comodidade ideal para longas sessões. Os ingressos dão acesso a um lobby reservado, bilheteira exclusiva e menu gourmet com opções como pipoca com leite condensado e coco, cafés especiais, espumantes e vinhos selecionados, entre eles o brasileiro Vallontano Brut, o argentino Alamos Malbec e o chileno Carmen Insigne Sauvignon Blanc.

Os pedidos são feitos e entregues diretamente nas salas, proporcionando um atendimento ágil e personalizado.

“Estamos vivendo um momento de expansão e valorização da experiência do consumidor, tanto no entretenimento quanto na convivência. As salas VIP DE LUX proporcionam um novo nível de conforto para quem aprecia cinema, tornando cada sessão um verdadeiro evento”, destacou a Gerente de Marketing do Manauara Shopping, Karla Henderson.

Em cartaz

A estreia das salas ocorre em meio a uma temporada de grandes lançamentos, como “Thunderbolts”, reunião de anti-heróis do Universo Marvel; a versão live-action de Lilo & Stitch, o novo Karatê Kid – Lendas, que traz de volta a icônica franquia de artes marciais; e “Missão: Impossível – O Acerto Final”, que marca a despedida de Tom Cruise no papel de Ethan Hunt. Ingressos na bilheteria e pelo site Ingresso.com.

Além das salas VIP, o complexo UCI no Manauara já conta com a sala especial XPLUS, equipada com tecnologia de som Dolby Atmos em 360 graus, incluindo caixas acústicas no teto, ideal para quem busca imersão total nos filmes.