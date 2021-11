5/5 - (2 votes)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciou, ontem, o teste público de segurança do sistema eletrônico das eleições de 2022. Até sexta-feira, 26, 26 investigadores de diversas instituições vão tentar executar 29 planos de ataque aos equipamentos da urna eletrônica. O teste é um procedimento de praxe realizado desde 2009. As tentativas de burlar o sistema de segurança ocorrem com a disponibilização do código-fonte.

Urna eletrônica

O Ministério Público do Amazonas realiza, na sexta-feira (26), palestra sobre a Atuação da Justiça Eleitoral no Combate às Fake News: Aspectos jurisdicionais e administrativos. O Ministro do Superior Tribunal de Justiça e Corregedor-Geral do Tribunal Superior Eleitoral, Mauro Campbell Marques, e o Procurador de Justiça Mauro Veras Bezerra conduzem o evento.

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos disse, na segunda-feira (22), que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes é “psicopata” e “tirano”.

A Comissão de Meio Ambiente (CMA) se reúne nesta quarta-feira (24),e pode aprovar o projeto que transforma o Fundo Amazônia em lei — hoje, ele existe escorado em um decreto presidencial

O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, disse que o governo federal empregará “toda a força do Estado” para eliminar o desmatamento ilegal no país até 2028 e, assim, cumprir o compromisso assumido durante a COP26.