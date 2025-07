O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi neste domingo (13) à final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa entre Paris Saint-Germain e Chelsea, realizada no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey. Acompanhado da primeira-dama, Melania Trump, e do presidente da Fifa, Gianni Infantino, Trump utilizou o evento esportivo como plataforma diplomática: durante a partida, estava prevista uma reunião com representantes do Catar para tratar das negociações de paz na Faixa de Gaza.

Segundo Steve Witkoff, enviado especial do governo ao Oriente Médio, o presidente está “esperançoso” por um cessar-fogo em breve na região. Os encontros ocorrem dias após Trump intensificar seu envolvimento em temas internacionais, inclusive no cenário esportivo global.

Apesar da agenda diplomática, a presença do republicano no estádio foi marcada por vaias de parte do público, que reagiu negativamente quando sua imagem apareceu nos telões durante a execução do hino nacional dos Estados Unidos. A segurança no local foi reforçada, com bloqueios adicionais, presença de cães farejadores e revista intensificada — medidas que não haviam sido adotadas nas partidas anteriores do torneio.

A viagem de Trump à final do Mundial acontece exatamente um ano após ele sobreviver a uma tentativa de assassinato durante comício em Butler, Pensilvânia. Apesar da data simbólica, o presidente não programou homenagens públicas, limitando-se a participar de uma entrevista gravada para a Fox News, exibida no sábado (12).

Desde o início de seu mandato, Trump tem usado grandes eventos esportivos como parte de sua agenda pública. Neste ano, já esteve no Super Bowl, no Daytona 500, em lutas do UFC e nos campeonatos universitários de luta livre (NCAA). Ele mantém relação próxima com Gianni Infantino e afirmou que pretende acompanhar de perto a Copa do Mundo de 2026, que será realizada na América do Norte e contará com 48 seleções.