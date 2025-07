Visuliazação: 0

Quatro pessoas morreram e uma bebê de sete meses foi baleada durante uma sequência de ataques violentos registrados neste sábado (12/07), no município de Coari, a 363 quilômetros de Manaus. A Polícia Civil investiga a possível relação entre os crimes.

O primeiro caso ocorreu durante a tarde, no Balneário do Guarabira, onde Douglas Moraes do Nascimento, de 22 anos, conhecido como “Paizão”, foi executado a tiros. Durante o ataque, uma bebê de sete meses também foi atingida e permanece internada no Hospital Regional de Coari. Seu estado de saúde não foi divulgado.

Horas depois, policiais militares localizaram João Monteiro de Andrade Filho, de 27 anos, conhecido como “Netinho da Padre Mário”, apontado como suspeito de envolvimento na execução de Douglas. Ele foi encontrado no bairro Chagas Aguiar e, segundo a PM, teria reagido à abordagem atirando contra os agentes. Durante o confronto, João foi atingido e morreu no local.

Com ele, os policiais apreenderam uma pistola calibre .40 com sete munições intactas. Três estojos deflagrados também foram encontrados na área. O material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município.

Na mesma noite, outros dois homicídios foram registrados em um intervalo de apenas 20 minutos. Por volta das 22h30, no bairro Santa Helena, Israelson Mesquita da Silva, de 22 anos, foi morto a tiros. Segundo a Polícia Militar, ele possuía passagens pela polícia.

Às 22h50, no bairro Santa Efigênia, Janderson Santos da Silva, de 23 anos, foi baleado e chegou a ser socorrido por moradores, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Ele também já havia sido detido anteriormente.