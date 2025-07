Visuliazação: 0

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou uma série de cartas nesta quarta-feira (9) impondo tarifas adicionais sobre as importações de seis países.

Trump começou a enviar cartas na segunda-feira para países com superávit comercial com os Estados Unidos.

Os seis países mais afetados recentemente são Argélia, Brunei, Iraque, Líbia, Moldávia e Filipinas.

No geral, as tarifas estão alinhadas com as anunciadas pelo governo americano no início de abril.

Especificamente, produtos da Argélia pagarão tarifas de 30% (inalteradas), assim como os da Líbia (-1 ponto percentual) e Iraque (-9 pontos percentuais), enquanto os da Moldávia e Brunei serão taxados em 25% (-6 pontos percentuais e +1 ponto percentual, respectivamente).

Em relação aos produtos filipinos, a sobretaxa será de 20% (+3 pontos percentuais).

Quatorze países já sabiam o valor da sobretaxa imposta a eles: de 25% (Japão, Coreia do Sul e Tunísia) a 40% (Laos e Mianmar) e 36% para Camboja e Tailândia.

Donald Trump declarou na terça-feira que planeja enviar mais cartas, principalmente para a União Europeia (UE), que, segundo ele, receberá as correspondências “provavelmente dentro de dois dias”, ou seja, quarta ou quinta-feira.

Em abril, Trump impôs uma tarifa generalizada de 10% sobre os produtos de quase todos os seus parceiros comerciais e taxas alfandegárias mais altas em dezenas de países.

Estas últimas foram suspensas até 9 de julho, data adiada nesta segunda-feira pelo presidente republicano para 1º de agosto.

Em suas cartas, Trump alerta que punirá qualquer retaliação.

As tarifas anunciadas por carta entrarão em vigor em 1º de agosto. Até lá, Washington deixa a porta aberta para negociações.

