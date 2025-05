Visuliazação: 0

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado (10) um cessar-fogo “total e imediato” entre Índia e Paquistão, após uma série de confrontos entre as duas potências nucleares que deixaram mais de 60 civis mortos em ambos os países.

“Após uma longa noite de negociações mediadas pelos Estados Unidos, tenho o prazer de anunciar que a Índia e o Paquistão concordaram com um cessar-fogo total e imediato”, escreveu o presidente em sua rede Truth Social. “Parabéns a ambos os países por usarem bom senso e grande inteligência”, acrescentou.

Pouco depois, o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar, anunciou “um cessar-fogo com efeito imediato” em uma mensagem na rede social X.

Uma fonte do governo indiano confirmou, no entanto, que o acordo foi negociado diretamente entre a Índia e o Paquistão e que os dois países não planejam discutir nenhuma questão além do fim das hostilidades.

Em um comunicado, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que o acordo foi alcançado após extensas negociações envolvendo ele, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, os primeiros-ministros Narendra Modi, da Índia, e Shehbaz Sharif, do Paquistão, e outras autoridades.

“Tenho o prazer de anunciar que os governos da Índia e do Paquistão concordaram com um cessar-fogo imediato e em iniciar negociações sobre uma ampla gama de questões em um local neutro”, disse Rubio na rede X.

“Elogiamos os primeiros-ministros Modi e Sharig por sua sabedoria, prudência e capacidade de governar ao escolher o caminho da paz”, acrescentou.

O anúncio foi feito após uma perigosa escalada do conflito, com um contra-ataque paquistanês à Índia neste sábado, em retaliação aos ataques com mísseis a três de suas bases aéreas.

