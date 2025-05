Visuliazação: 0

Na madrugada de sábado (10), o surfista brasileiro Filipe Toledo alcançou um marco significativo em sua carreira ao conquistar o título de bicampeão mundial de surfe. A competição ocorreu na Austrália, onde Toledo demonstrou sua habilidade excepcional ao vencer o australiano Julian Wilson. Com uma pontuação de 17.60 contra 17.20, o brasileiro garantiu o lugar mais alto do pódio, dominando todas as baterias da etapa e conquistando o título de ponta a ponta.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com essa vitória impressionante, Felipe Toledo ascendeu ao sexto lugar no ranking da World Surf League (WSL), assegurando sua participação no restante da temporada. Este triunfo marca o 16º título de sua carreira, destacando-o como o único surfista brasileiro a conquistar duas vezes o campeonato em Gold Coast, na Austrália. A consistência e o talento de Toledo continuam a elevar o nome do Brasil no cenário internacional do surf.

*Com informações de Soraya Lauand

Leia também

Filipinho, Dora e Muniz avançam e Brasil pode ter mais cinco surfistas nas oitavas em Gold Coast



*Reportagem produzida com auxílio de IA