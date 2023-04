Contrariando as dificuldades que a indústria das criptomoedas está enfrentando, atualmente, a Ledger possui mais de 20 por cento dos ativos digitais em nível mundial e 30 por cento dos NFTs, registrando zero ataques informáticos.

A Ledger conta com 6 milhões de Nanos vendidas, em um contexto no qual as preocupações do mercado fazem aumentar a demanda por uma segurança rigorosa.

O investimento surge no seguimento do lançamento de seu novo produto inovador, a Ledger Stax, concebida por Tony Fadell, responsável pelo desenvolvimento do iPod e do iPhone e cofundador da Nest.

Singapura, XX de março de 2023 – A True Global Ventures (TGV) investe mais de 24 milhões de dólares (mais de 22 milhões de euros) na Ledger, a plataforma líder mundial de ativos digitais e da Web3. Esse financiamento permitirá à Ledger levar suas ambições globais adiante, bem como acelerar seus esforços de se tornar uma marca verdadeiramente apelativa, na área da tecnologia, para os consumidores.

Essa extensão da ronda de financiamento Series C se mantém no valor de 1,3 bilhão de euros. Esse valor reflete a confiança dos investidores na Ledger, apesar das dificuldades macroeconômicas e específicas da indústria. A empresa conta com o apoio de diversos investidores já existentes, bem como de alguns novos, tais como a True Global Ventures, 10T e Molten Ventures (anteriormente conhecida como Draper Esprit), as quais são membros e observadores do Conselho de Administração. A FirstMark Capital também é observadora do Conselho de Administração.

Atualmente, a Ledger detém mais de 20 por cento das criptomoedas em nível mundial, bem como 30 por cento dos NFTs. Em dezembro, a empresa deu a conhecer seu novo dispositivo, a Ledger Stax, que possui um design único criado por Tony Fadell, consultor da Ledger, responsável pelo desenvolvimento do iPod e do iPhone e cofundador da Nest.



A True Global Ventures apresentou 5 megatendências no âmbito da Web3 para 2023, as quais foram muito bem acolhidas pela comunidade de investidores global. No que diz respeito a uma das megatendências, a TGV acredita que três dos projetos de descentralização que terão mais sucesso em 2023 são: autocustódia, Bitcoin e DeFi.

As empresas de “finanças tradicionais” (TradFi), tais como a Institutional Custodians, a Investment Advisors, entre outras, estão aumentando seus esforços para trabalhar mais intimamente com a Ledger, que fornece as melhores soluções de segurança corporativa, incluindo a única camada de governança segura para a autocustódia no contexto corporativo. Entre elas está o Komainu, uma solução de custódia híbrida definida como uma joint venture entre a Nomura e a Ledger. Além disso, a Coinhouse, uma bolsa francesa regulamentada líder e gestora de carteiras da True Global Ventures, oferece a Ledger Enterprise como uma solução de custódia para os seus clientes.

Dušan Stojanović, parceiro fundador da True Global Ventures, afirma:

“Por que acredito que a Ledger desempenhará um papel fulcral em um futuro próximo, tanto no contexto da autocustódia a varejo, como em nível empresarial e institucional, através de soluções como a Komainu, a joint venture entre a Nomura e a Ledger?”

“Por 3 motivos. Em primeiro lugar, nos últimos 9 meses, assistimos a quebras de grandes proporções, no caso da Terra-LUNA e da FTX. Em ambos os casos, houve uma situação de “fuga para a segurança” dos ativos. Em segundo lugar, com o fechamento e resgate de três bancos dos EUA e de um banco europeu, quer por reguladores, quer por concorrentes, constatou-se que houve uma “fuga para a Bitcoin”, atraindo novos fluxos, o que requer que os usuários precisem ter uma solução segura, ao aumentar sua exposição ao Bitcoin. Em terceiro lugar, essa é a quarta empresa na qual investimos que se tornou ou é líder de mercado em nível mundial e acreditamos que ela se beneficiará de uma situação de baixa de mercado geral.”

“O ano de 2022 foi notável para a Ledger, terminando com o lançamento da Ledger Stax no Ledger Op3n, em Paris. Estou entusiasmado por anunciar que vamos começar 2023 no ponto em que terminamos 2022: focando-nos ainda mais no nosso objetivo de tornar a autocustódia acessível para todos”, referiu Pascal Gauthier, presidente e CEO da Ledger. “Nós nos orgulhamos de ter a True Global Ventures como nossa parceira. A Dušan e a equipe da True Global Ventures estão atentos à rápida revolução no contexto do valor e do hardware digital que está iminente. Eles se juntam a um conjunto robusto de investidores que vê a Ledger como uma referência.”

A oferta de produtos da Ledger inclui a Ledger Nano X (produto que ganhou o prêmio “Editor´s Choice” [Escolha do editor] de Melhor Carteira de Criptomoedas) e a Ledger Nano S Plus, as carteiras de hardware mais vendidas, a Ledger Live, o aplicativo de ativos digitais omnichain seguro, e a Ledger Enterprise Solutions, a melhor solução para segurança de ativos digitais em nível corporativo.

A Ledger superou o resto do mercado, o que se explica pelo fato de as pessoas estarem trocando as soluções de criptomoedas e bancárias centralizadas pelas de autocustódia, tendo ultrapassado, recentemente, seis milhões de vendas de dispositivos, registrando mais de 1,5 milhão de usuários mensais na Ledger Live. A empresa conseguiu se inserir na cultura tradicional através de parcerias com as marcas do mundo da moda Fendi e Hublot, bem como se estabelecer de forma ainda mais vincada como líder na área da Web3 através de parcerias com marcas como a VeeFriends e a RTFKT, pertencente à Nike. Agora, a Ledger representa o valor e os colecionáveis digitais na cultura e na arte de forma física.

Ela também fez uma parceria com a gestora de carteiras da True Global Ventures, a The Sandbox, a plataforma do metaverso aberta líder. A experiência de aprendizado “School of Block”, no LedgerVerse, foi lançada em setembro de 2022 e registrou mais de 300.000 visitantes e 4,6 milhões de missões concluídas no período durante o qual a Alpha Season 3 esteve em vigor. Ela tem como objetivo informar os usuários sobre como proteger seus ativos digitais, tornando o processo divertido. Essa iniciativa teve sucesso e foi lançada novamente, dessa vez com um toque francês, para celebrar as “French Weeks”, a decorrer até 6 de abril de 2023.

Essa parceria se alargou ao The Sandbox, oferecendo soluções de segurança e de gerenciamento de tesouraria, além de também proporcionar segurança aos seus parceiros de marca, sendo desenvolvida pela Ledger Enterprise para proteger os ativos digitais das empresas. Isso permite que as marcas protejam suas LANDs de forma mais simples, além de proteger a carteira que contém a coleção de NFT do The Sandbox.

Essa mais recente ronda de financiamento permitirá que a Ledger concretize seus planos de expansão ambiciosos, que incluem a Ledger Stax e futuras novidades em termos de hardware. As principais inovações incluem a simplificação do processo de integração e da experiência dos usuários no mundo do Bitcoin e dos aplicativos de carteiras. A Ledger cria e oferece os melhores serviços para seus usuários, serviços esses que incluem a compra, a troca e a exploração do mundo dos NFTs.

A empresa anunciou recentemente que a demanda com relação à Ledger Stax já excedeu a oferta, o que faz com esse seja o lançamento mais bem-sucedido de um produto na história da empresa. Serão disponibilizados mais produtos em pré-venda e através de vários lançamentos no verão de 2023.

A Ledger Stax, bem como a Ledger Nano X e a Nano S Plus, estarão disponíveis para compra em nossos parceiros varejistas, tais como a Best Buy, na América do Norte. Neste momento, qualquer pessoa pode obter a melhor proteção em termos de segurança de ativos digitais por 80 dólares com a Nano S Plus, disponível para coleta em 1 hora na Best Buy.

A Ledger também anunciou recentemente o lançamento da Ledger Extension, uma conexão de navegador segura que torna a utilização de seu dispositivo Ledger com aplicativos de carteiras (Web3) mais simples do que nunca.

Dan Tapiero, membro do Conselho Executivo e fundador/CIO/sócio-gerente da 10T Holdings e da 1RoundTable Partners, afirma: “Mais uma vez, a 10T Holdings está entusiasmada por apoiar os planos de expansão e crescimento da Ledger. Apesar do ano difícil que 2022 provou ter sido para a maioria das empresas que integram o ecossistema dos ativos digitais, a Ledger se destacou como uma das que obteve melhor desempenho. Com o lançamento da Stax no segundo trimestre, prevemos que 2023 será um ano recorde para a empresa.”

Para saber mais sobre a Ledger, visite ledger.com e leia as mais recentes publicações do blog aqui.

A Ledger foi apoiada pela Goldman Sachs Bank Europe SE, que atuou como agente de colocação na transação, e pela Jones Day como consultora jurídica.

Sobre a True Global Ventures

O TGV4 Plus Follow On Fund (TGV 4 Plus FoF) conclui seu primeiro investimento, no valor de 146 milhões de dólares, em junho de 2022. Os sócios comanditados (GP, “General Partners” em inglês) da TGV 4 Plus FoF, responsáveis pelo gerenciamento do fundo e seu comitê de investimentos, investem mais de 62 milhões de dólares de seu próprio capital no fundo. Isso representa um investimento total, por parte dos GP, de mais de 40% do valor total do fundo, um dos mais altos na indústria do capital de risco.

O TGV 4 Plus FoF procura investir a maioria de seu capital em empresas do fundo de base do TGV 4 Plus selecionadas. Algumas das empresas gestoras de carteiras existentes incluem a The Sandbox, Animoca Brands, Forge Global, Coinhouse, Chromaway, GCEX, entre outras. As empresas gestoras de carteiras alavancam tecnologias de Web3 (tais como a Blockchain) e a inteligência artificial (incluindo a inteligência artificial generativa), incorporando-as como vantagens competitivas, de forma a impulsionar a mudança através de produtos com eficácia comprovada.

O TGV está presente em 20 cidades, incluindo Singapura, Hong Kong, Dubai, Estocolmo, Paris, Londres, Nova York e San Francisco. Visite-nos em www.tgv4plus.com e siga-nos no LinkedIn e no Twitter.

Media inquiries: info@trueglobalventures.com

Sobre a Ledger

Fundada em Paris, em 2014, a LEDGER é uma plataforma global de ativos digitais e de Web3. A Ledger já é líder mundial em segurança e serviços de ativos digitais. Com mais de 6 milhões de dispositivos vendidos para consumidores em 200 países e em mais de 10 idiomas, mais de 100 instituições financeiras e marcas como consumidores, a empresa detém 20 por cento dos ativos de criptomoedas em nível mundial, bem como inclui serviços que suportam a negociação, compra, despesas, ganhos e NFTs. Os produtos da LEDGER incluem: a Ledger Stax, a Nano S Plus, carteiras de hardware Nano X, o aplicativo LEDGER Live, [ LEDGER ] Market™, a primeira plataforma de cunhagem segura e de distribuição de primeira venda do mundo, e a Ledger Enterprise. Fácil de usar, a LEDGER permite que os usuários iniciem seu investimento em ativos digitais e, em última instância, conquistem liberdade financeira em um ambiente e seguro e descomplicado.