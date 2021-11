Avalie o post

Mais de oito mil reais foram apreendidos e três pessoas foram presas durante ação de repreensão ao tráfico de drogas, na madrugada deste domingo (14), por volta das 4h30, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Uma denúncia anônima levou a equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) a donos de bares na Avenida Itaúba, que estavam vendendo drogas. Pessoas que passavam na rua também foram abordadas.

A primeira parada da equipe foi no Bar e Lanhe Altas Horas, no local, foram encontradas 20 trouxinhas de suspostamente Oxi e R$ 278,00, a proprietária do estabelecimento, Ruthiane Cristo Ribeiro, 24, foi presa.

No Bar no Neném, Ericles Gonçalves Colares, 26, foi preso com R$ 4.085,00, 74 trouxinhas de cocaína, uma máquina de cartão e um aparelho celular. O homem ainda tentou fugir da polícia, se escondendo entre as pessoas.

A dupla presa denunciou mais um proprietário de bar, que estava vendendo drogas e bebidas de portas fechadas, Francineudo Santos de Arruda, vulgo caveirinha, 31 é responsável pelo bar do Bahamas, com ele, foi encontrado R$ 4.310,00, dois quilos de Oxi, duas armas de fogo, um carregador de pistola e munições.

No total, R$ 8.673,00 foram aprendidos com o trio, que foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Fonte