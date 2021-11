Avalie o post

O Fluminense derrotou o Palmeiras de virada, em partida disputada neste domingo (14) no Maracanã, válida pela 32º rodada do Brasileirão. O Verdão foi melhor na maior parte do jogo, abriu o placar com golaço de Dudu, mas bobeou na defesa no segundo tempo e levou a virada.

A vitória fez o Fluminense subir para a 8º posição, com 45 pontos. Já o Palmeiras, permanece em terceiro, dois pontos atrás do vice-líder Flamengo e com um jogo a mais.

O primeiro tempo foi relativamente morno: o Palmeiras foi melhor e conseguiu mais chances, enquanto o Fluminense demonstrou cautela e dificuldades para passar do meio de campo.

Aos 15′, Rony perdeu grande chance ao chutar livre dentro da área, mas a bola foi defendida pelo goleiro Marcos Felipe, do Fluminense. Foram ao menos três grandes chances para o Verdão antes dos 20 minutos, o que deu destaque para atuação de Marcos Felipe.

O gol do Palmeiras sairia num lance improvável. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Dudu, que dominou no peito e disparou um chutaço indefensável. Golaço!

O lance chegou a ser analisado pelo VAR, pela possibilidade de dois jogadores impedids terem atrapalhado o goleiro, mas o golaço foi confirmado.

Aos 42′, Gustavo Scarpa teve grande chance em um contra-ataque, mas o chute de fora da área passou muito perto do gol do Fluminense.

O Fluminense conseguiu o empate logo no início do segundo tempo. Yago Felipe avançou tranquilamente e chutou da entrada da área. A bola ainda desviou em Luan antes de entrar.

A partida ficou mais aberto após o empate, mas o Palmeiras continuou um pouco melhor na partida. Scarpa bateu falta na intermediária e exigiu grande defesa de Marcos Felipe.

Já aos 13′, o árbitro Caio Vieira apitou um pênalti para o Fluminense após Victor Luís derrubar Lucca. Mas, após revisão do VAR, o juiz cancelou a marcação por causa de uma falta anterior do Fluminense.

O Tricolor melhorou logo depois. Aos 20′, uma cobrança de forte forte de David Braz obrigou o goleiro palmeirense Weverton a fazer grande defesa. Sete minutos depois, Lucca perdeu oportunidade clara e chuta por cima, após erro em recuo de bla de Luan.

A virada veio aos 42′: Yago Felipe chutou após troca de passes e não deu chances para Weverton. Golpe duro para o Palmeiras, que havia abdicado de ser contundente no ataque.

Dudu ainda foi expulso, após levar o segundo cartão. O meia palmeirense revidou uma falta de Samuel Xavier. Após o apito do árbitro, Fred ainda foi expulso, por uma discussão intensa com Deyverson.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira. O Palmeiras enfrenta o Corinthians em casa, enquanto o Fluminense joga contra o Juventude, em Caxias do Sul.

