A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da Força Tática (FT), apreendeu 50 quilos de drogas, na manhã desta quarta-feira (22/03), no Porto do São Raimundo, zona oeste de Manaus. Na ação, dois homens, de 24 e 27 anos, e uma mulher, de 20, foram detidos, e uma adolescente, de 16, foi apreendida.

Conforme o tenente Ricardo Lima, a ação ocorreu após denúncia anônima relatando que o material ilícito, oriundo do município de Santo Antônio do Içá, estava sendo transportado por quatro pessoas para a capital amazonense.

“Identificamos os suspeitos e o material, que estava nas bagagens pessoais. Depois fizemos verificação geral em todos os passageiros, e foi encontrado mais dois indivíduos carregando drogas em suas bolsas pessoais e nas bagagens despachadas”, explicou o tenente.

Os envolvidos foram conduzidos, juntamente com o material, avaliado em R$150 mil, para o Departamento de Investigação Sobre Narcóticos (Denarc).

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.