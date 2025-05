Trio é indiciado por crime de racismo contra vereadora de Maués

Visuliazação: 0

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) indiciou, na quarta-feira (14/5), dois homens, de 37 e 52 anos, e uma mulher, de 49 anos, pelo crime de racismo praticado contra a vereadora de Maués (a 276 quilômetros de Manaus), Carla Leite (PSD) nas redes sociais.

Segundo o delegado de Maués, Roab Rocha, as investigações tiveram início após a divulgação de ofensas de cunho racista contra a vítima no perfil “Portal Mundurucania Falante” no Facebook. O conteúdo comparava a parlamentar a um “chimpanzé”, caracterização considerada de cunho explicitamente racista.

A vereadora registrou um Boletim de Ocorrência (BO) relatando o caso. Em razão da repercussão negativa, a página foi excluída pelos próprios autores.

“A partir do registro do BO, iniciamos um trabalho de inteligência com o objetivo de identificar os responsáveis pelas ofensas. A investigação contou com o apoio de órgãos especializados e, como resultado, conseguimos identificar os autores das publicações”, destacou o delegado.

Os envolvidos foram indiciados por crime de racismo e permanecerão à disposição do Poder Judiciário.

Entenda os ataques

Segundo documentos encaminhados à Promotoria de Justiça de Maués, os ataques ocorreram após um discurso da vereadora na tribuna da Câmara Municipal, no fim de abril. Vereadores e deputados estaduais denunciaram a prática criminosa.

As denúncias também apontam que os ataques continuaram com a participação de um servidor público, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas). Em uma nova publicação nas redes sociais, ele teria reiterado as ofensas, contribuindo para a disseminação do conteúdo discriminatório em sites e grupos locais.

Com a repercussão do caso, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) instaurou uma notícia de fato para apurar a possível prática de crimes de racismo e injúria racial.