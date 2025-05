Visuliazação: 0

Cinco meses após acidente de trânsito e uma longa jornada de internação no hospital João Lúcio, o cantor e compositor Paulo Onça deu mais um passo rumo à recuperação com a transferência para o Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), referência para o Sistema Único de Saúde (SUS) em casos de alta complexidade relacionados a neurologia e neurocirurgias.

Simone Noronha, esposa do artista, revelou à reportagem que a cirurgia de cranioplastia para solucionar o afundamento da cabeça do cantor, realizada na tarde dessa quinta-feira (14/05), foi um sucesso e ele conseguiu retornar ao quarto de internação no mesmo dia, sem nenhuma intercorrência. Além disso, ele também apresentou um breve “despertar”, mas sem nenhuma interação ou fala.

Após o novo procedimento, sua recuperação será acompanhada no hospital universitário junto com uma equipe multidisciplinar. “Agora ele será assistido pelos neurologistas, fisioterapeutas e fonoaudiólogos. Mais uma etapa de vitória na vida do Paulo! Quero só que os amigos e os fãs fiquem cientes dessa notícia que nos alegra tanto”, comemora a esposa do sambista.

Relembre o caso

O artista foi vítima de uma agressão brutal após um acidente de trânsito ocorrido em dezembro de 2024, que resultou em graves ferimentos na cabeça. Na ocasião, ele foi alvo de chutes e socos por Adeilson Duque Fonseca. O caso teve repercussão regional e nacional, uma vez que Paulo Onça é conhecido no meio do samba por compor para escola de samba da Grande Rio e ter diversas parcerias com cantores renomados, como Jorge Aragão e Zeca Pagodinho.