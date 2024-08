A Defesa Civil Nacional reconheceu, nesta quinta-feira (8), a situação de emergência em Envira, Juruá e Tabatinga, no Amazonas, devido à estiagem. Outros 11 municípios também entraram na lista por outros desastres – 14, segundo a Defesa Civil.

Foram divulgadas três portarias no Diário Oficial da União desta quinta-feira. As cidades do estado estão na Portaria de nº 2.749.

Nove enfrentam um período de estiagem. É o caso de Águas Belas, em Pernambuco; Goioerê, no Paraná, Ibirajuba, Pernambuco; Santa Cruz, no Rio Grande do Norte; Tavares, na Paraíba; e Tremedal, localizado na Bahia.

No Piauí, o município de Bonfim do Piauí sofre de seca, um período de falta de chuvas mais prolongado do que a estiagem. No Rio Grande do Sul, Arroio do Tigre foi afetada por granizo, enquanto as cidades de Cachoeira do Sul, Erabango e Jaquirana, no Rio Grande do Sul, foram castigadas por fortes chuvas.

Agora, as prefeituras estão aptas a solicitar recursos do governo federal para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório.

Como solicitar recursos

‌Cidades com o reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública podem solicitar ao MIDR (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional) recursos para ações de defesa civil.

A solicitação pelos municípios em situação de emergência deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).

Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com o valor a ser liberado.

