A Justiça Federal no Amazonas condenou um homem e uma mulher por tentativa de roubo de 47 quilos de ouro ilegal. As barras de ouro foram avaliadas em R$ 18,8 milhões. A sentença inclui comunicação falsa de crime. Um segundo homem foi absolvido da acusação de latrocínio, mas também foi condenado pela comunicação falsa de crime.

A decisão ocorreu em ação do MPF (Ministério Público Federal). O crime ocorreu em dezembro de 2023 e ficou registrado como a maior apreensão de ouro ilegal da história do Amazonas.

Segundo a sentença, os autores do crime formam um bando com divisão de tarefas e com grande ousadia, pois dispararam tiros à luz do dia e em local densamente povoado, com moradias e comércios.

Um dos homens foi condenado a 13 anos e três meses de prisão pela tentativa de latrocínio. A mulher recebeu a pena de sete anos e oito meses de reclusão, pela tentativa de latrocínio e um mês de detenção por comunicação falsa de crime. Ambos também foram condenados ao pagamento de multa.

O crime ocorreu em 9 de dezembro de 2023. Na ocasião, os dois homens tentaram roubar 47 quilos de ouro proveniente de garimpos ilegais, minério que estava sendo ilegalmente transportado por outras duas pessoas. Durante a tentativa de latrocínio, foram utilizados dois veículos e houve troca de tiros com a polícia.

O MPF denunciou também os dois responsáveis por transportar o ouro. O laudo pericial elaborado pela Polícia Federal apontou que o ouro apreendido tem grau de pureza de 91,25%, tratando-se de matéria-prima pertencente à União e explorada sem autorização legal ou licença da autoridade competente. Além do ouro ilegal, foram aprendidos dois carros e uma aeronave.

O post Manaus: Justiça condena réus por tentar roubar 47kg de ouro apareceu primeiro em Portal Você Online.