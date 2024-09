O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) informou que aprovou, por unanimidade, quarta-feira (04), o envio de tropas federais para reforçar a segurança em 38 municípios do interior do Amazonas, incluindo Manaus, no dia das eleições municipais de 2024.

Entre os municípios que receberão tropas estão os três maiores colégios eleitorais do interior do Estado, Manacapuru, Itacoatiara e Parintins.

Municípios que terão Força Federal:

Coari,

Manacapuru,

Borba,

Fonte Boa,

Japurá,

Autazes,

Codajás,

Eirunepé,

Humaitá,

São Gabriel da Cachoeira,

Presidente Figueiredo,

Canutama,

Barcelos,

Novo Aripuanã,

Maués,

Manicoré,

Boca do Acre,

Tefé,

Juruá,

Carauari,

Lábrea,

Alvarães,

Uarini,

Nova Olinda do Norte,

Benjamin Constant,

Guajará,

Santo Antônio do Iça,

Tonantins,

Tabatinga,

Itacoatiara,

Atalaia do Norte,

Maraã,

Iranduba,

São Paulo de Olivença,

Amaturá,

Santa Isabel do Rio Negro,

Parintins

Rio Preto da Eva.

