Em reunião com autoridades locais e nacionais, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) apresentou um grande projeto que adequa a infraestrutura do porto de Parintins para receber navios de grande porte, incluindo cruzeiros internacionais.

A reunião aconteceu na última terça-feira (3), e teve como objetivo a apresentação de estudos técnicos que viabilizam a reforma no Porto. O encontro contou com a participação de representantes do DNIT, da Marinha do Brasil, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, da Praticagem dos Rios da Amazônia, e da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).

O projeto apresentado prevê a instalação de um sistema de fundeio composto por cinco boias, distribuídas em 15 poitas fixadas no fundo do Rio Amazonas. Esse sistema permitirá que grandes navios ancorem na ilha de Parintins para o desembarque de passageiros, ampliando a movimentação de turistas durante a temporada de cruzeiros.

O projeto de adaptação do porto atenderá cruzeiros com até 300 metros e 80 mil toneladas. Conforme estudo técnico do DNIT, a expectativa é que a modernização traga um impacto significativo na economia da região, com um crescimento estimado em mais de 33% na economia. Com a nova infraestrutura, Parintins poderá receber até 16 mil turistas por temporada de cruzeiros.

A expectativa é que o Porto esteja preparado para receber grandes cruzeiros na temporada de 2025.

Impulsionamento do turismo em Parintins

A chegada de grandes cruzeiros em Parintins aproveita o turismo aquecido na Ilha, que bateu recorde de público, faturamento e fluxo econômico com a 57ª edição do Festival Folclórico de Parintins, ocorrida em junho deste ano.

O interesse pela região causou grande impacto positivo na economia de Parintins. Apenas durante o festival, houve aumento de 32% no fluxo de passageiros de barco, e faturamentos até 300% maiores em relação a 2023 por empreendedores locais.

A crescente dimensão do festival provocou, também, maior interesse na cultura local, com aumento no fluxo de turistas. Durante a temporada de cruzeiros de 2023/2024, o Amazonas obteve o melhor cenário pós-pandemia de Covid-19, movimentando mais de R$ 4 milhões com 17 navios internacionais e 21 mil turistas, segundo os dados da Amazonastur. A ampliação do Porto de Parintins e adequação para a ancoragem de grandes cruzeiros permitirá uma ampliação no fluxo econômico local com maior número de turistas desembarcando em Parintins.

A projeção indica que, com a reforma, são aguardados, no mínimo, 80% dos turistas da temporada de cruzeiros no Amazonas passando por Parintins, o que seria capaz de proporcionar uma receita diária de R$ 808 mil à economia do município.