O Kansas City Chiefs enfrentará o Los Angeles Chargers no dia 5 de setembro, na Neo Química Arena, em São Paulo, na partida de abertura da temporada 2025 da NFL. Será o segundo jogo oficial da liga realizado no Brasil. A confirmação oficial da NFL deve ser feita ainda nesta quarta-feira (14), mas o astro Travis Kelce, tight end (recebedor) dos Chiefs, se antecipou e revelou a informação durante o podcast “New Heights”, que apresenta com o irmão, Jason Kelce.

Durante o episódio, Kelce confirmou a presença no Brasil de forma bem-humorada, mas demonstrou preocupação com as possíveis condições climáticas do país. “Com certeza, nós vamos jogar no Brasil. Estarei lá, mas não para fazer um podcast. Vou jogar futebol americano em um calor da po**a. Se estiver quente e úmido, como estou esperando, vou ser infeliz, mas vamos encontrar uma maneira de vencer”, disse o jogador.

Apesar das queixas, as preocupações climáticas parecem infundadas: o jogo ocorrerá ainda no inverno brasileiro. Em São Paulo, as temperaturas médias para a data variam entre 15ºC e 27ºC — clima mais ameno que o de Kansas City no mesmo período, que costuma registrar até 29ºC. Kelce, um dos melhores tight ends da história da liga e conhecido também pelo relacionamento com a cantora Taylor Swift, ainda brincou que precisará de roupas extras por suar demais em ambientes úmidos. “Se estiver quente e úmido, vou pedir três calças, quatro chuteiras, várias camisas.”, afirmou.

O gramado da Neo Química Arena, palco da partida, também foi alvo de comentários durante o podcast. Jason Kelce criticou a qualidade do campo usado na primeira edição do São Paulo Game, em 2024, quando Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers por 34 a 29. “O gramado estava terrível no ano passado. Todo mundo escorregava. Espero que melhorem isso”, disse. Travis preferiu não se aprofundar no assunto, mas fez caretas ao lembrar do estado do campo.

Publicado por Felipe Dantas

