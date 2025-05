Visuliazação: 0

Em busca de parcerias para impulsionar a agricultura sustentável no sul do Amazonas, representantes da Associação dos Produtores Rurais do Projeto de Assentamento Monte II (Apram), de Lábrea, estiveram em Manaus na semana passada para uma série de reuniões com órgãos ligados ao setor primário do Estado.

O presidente da Apram, José Valdir de Souza, acompanhado pelo secretário da entidade, Joaba Carneiro, e pelo consultor rural José Omar — referência no empreendedorismo agropecuário no sul do Amazonas — foi recebido por lideranças do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável (Idam) e da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror).

No Ipaam, o grupo foi recebido pelo diretor-presidente, engenheiro Gustavo Picanço, com quem discutiram a viabilidade ambiental da proposta de transição da pecuária extensiva para o cultivo sustentável de culturas como cacau e café na região de Lábrea. A mudança de perfil produtivo é parte de um planejamento estratégico da Apram para o período de 2025 a 2029, que busca conciliar desenvolvimento econômico e preservação ambiental.

Também foram apresentadas as propostas ao secretário estadual de Produção Rural, engenheiro Daniel Borges, e à equipe técnica do Idam. Os representantes da Apram destacaram a importância de apoio institucional para estruturação dos viveiros de mudas, capacitação técnica e melhoria da logística de escoamento da produção, tanto para os associados de Lábrea quanto para produtores rurais do município vizinho de Boca do Acre.

“O que buscamos com essas reuniões é construir pontes com o governo do Estado para garantir que nossos produtores tenham acesso às ferramentas necessárias para trabalhar de forma digna, sustentável e com valor agregado”, afirmou José Valdir.

O trio também cumpriu uma agenda política importante na capital amazonense. Primeiro, na homenagem recebida na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, nas mãos do deputado estadual Adjuto Afonso, mas também na reunião com o deputado federal Átila Lins, o mais longevo em atividade no Congresso Nacional.

Esta agenda em Manaus reforça o compromisso da Apram com a modernização da produção rural no sul do Amazonas, oferecendo alternativas que valorizem o trabalho dos pequenos produtores e promovam a conservação do bioma amazônico.