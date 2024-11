A torcida do Botafogo demonstrou grande entusiasmo ao esgotar cinco dos seis setores disponíveis no Monumental de Núñez, onde ocorrerá a final da Libertadores contra o Atlético-MG no dia 30 de novembro. Apenas um espaço foi preenchido pelos torcedores do time adversário. As entradas para o duelo, que totalizam cerca de 80 mil, estão organizadas em três categorias, cada uma com subdivisões. A categoria 1, que oferece os lugares mais próximos ao campo, é dividida em A e B. Já os setores localizados atrás dos gols são classificados em níveis médio (A), superior (B) e inferior (C).

No portal da Conmebol, restam apenas ingressos na categoria 2 para os torcedores do Botafogo, que já garantiram todos os 22 mil bilhetes do setor exclusivo. Em contraste, os torcedores do Atlético-MG conseguiram esgotar apenas o setor 1B, com cinco setores ainda disponíveis para compra. A última atualização sobre as vendas de ingressos revela que 50 mil entradas já foram comercializadas, com a expectativa de que pelo menos 40 mil delas sejam destinadas aos botafoguenses. No entanto, a Conmebol ainda não confirmou oficialmente essa informação.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA