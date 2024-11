A Prefeitura de Manaus irá interditar a Avenida Mário Ypiranga, próximo à Rotatória do Eldorado, no trecho sobre o Igarapé do Bindá, na zona centro-sul de Manaus, nos dois sentidos. O bloqueio para o tráfego de veículos é para nivelar a pista, que está afundando.

A obra começou nesta quinta-feira (14) e o prazo de conclusão é de seis dias. Apenas de moradores e trabalhadores poderão passar pelo local. Agentes do IMMU (Instituto de Mobilidade Urbana) vão controlar o acesso.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Renato Júnior, será aproveitado a folga do feriado do dia 15 de novembro [Proclamação da República] para evitar transtorno à população. Oitenta trabalhadores vão se revezar no serviço durante 24 horas.

Serão trocados tubos que, segundo o secretário, são antigos, de ferro, e que estão desgastados. Houve ‘fuga’ de material nos tubos e isso causou o desnivelamento da avenida.

O secretário informou que não há risco de desabamento da via. Segundo ele, “o trecho já cedeu até o ponto que cederia, o ponto máximo”. Renato informou que o material para obra está há 3 meses na secretaria e a Prefeitura de Manaus estava aguardando o momento oportuno para começar o serviço.

O afundamento da pista ocorreu anteriormente no trecho e a drenagem profunda será feita nos dois sentidos.

Segundo Renato Júnior, na Avenida Mário Ipiranga passam 4.500 veículos, em média, no horário de pico, sendo 97 linhas de ônibus no sentido bairro/Centro.

