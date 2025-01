Torcedores do São Paulo e do Corinthians se envolveram em um confronto na avenida Marquês de São Vicente, localizada na Barra Funda, zona oeste da capital paulista, no início da tarde deste domingo (26). O incidente ocorreu por volta das 13h, algumas horas antes do esperado clássico entre as duas equipes, que está programado para as 18h30 no estádio do Morumbi. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram grupos de torcedores armados com bastões, o que intensificou a situação de tumulto. A Polícia Militar foi chamada para controlar a situação e intervir no conflito. De acordo com relatos de torcedores do São Paulo, a confusão começou após um encontro com um pequeno grupo de torcedores do Corinthians.

Felizmente, não há registros de feridos e nenhuma ocorrência foi reportada nas unidades de pronto-socorro da área. A briga ocorreu nas proximidades de uma delegacia que investiga confrontos entre torcidas, além de estar perto das sedes das principais torcidas organizadas do Palmeiras. Desde a implementação da torcida única em 2016, uma medida adotada para reduzir a violência entre torcedores, o estado de São Paulo já registrou a morte de pelo menos sete torcedores em confrontos desse tipo.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA