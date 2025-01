O São Paulo foi a campo neste domingo (26) para o Majestoso, no Campeonato Paulista, com o quarteto que promete ser a aposta do tricolor para este ano: Oscar, Lucas, Luciano e Calleri. Os gols da vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, que acabou com a sequência de 10 jogos do adeversário sem perder, passou pelos pés de todos eles, mas os grandes nomes da noite foram: Lucas Moura, que deixou dois, e Oscar, que fez o seu primeiro gol com a camisa tricolor. O Majestoso começou com uma hora de atraso por conta da chuva. A partida, que estava marcada para às 18h30, foi iniciada às 19h30. O primeiro tempo entre os times foi bem movimentado, mas com poucas chances de gols nos minutos iniciais. O placar ainda nem tinha batido dois minutos quando um lance chamou atenção. Lucas Moura caiu sangrando no campo após um encontrão com Alex Santana, que levou amarelo. O camisa 7 do tricolor precisou de atendimento, mas permaneceu no jogo.

Aos quatro minutos veio a primeira grande chance pelo lado do Corinthians. Yuri Alberto venceu a disputa de bola pela esquerda e cruzou para dentro da área, a zaga do São Paulo tirou errado e a bola caiu nos pés de Bidu, que finalizou para fora. Dois minutos depois, foi a vez do tricolor ocupar o gol de Hugo. Em uma jogada pela direita, Lucas jogou para área, mas a bola passou na frente do gol. Apesar do início com uma chance para cada lado, o jogo demorou a ter outra grande jogada. Os times seguiram se movimentando, mas sem levar perigo para área adversária. O São Paulo até tinha o controle maior da bola, mas sem criação que levasse perigo. O Corinthians, por sua vez, encontrou o caminho para o gol aos 33 minutos após uma falta na entrada da área tricolor.

Memphis Depay foi para cobrança e Rafael defendeu. Um minuto depois, o goleiro tricolor fez um milagre. Após uma cobrança de escanteio de Coronado, Caca cabeceou e Rafael defendeu em cima da linha e ainda contou com a trave para evitar que a bola entrasse. A jogada assuntou os torcedores que estavam no estádio e fez com que o Corinthians pressionasse no final da primeira etapa, mas o São Paulo conseguiu encaixar um chute aos 42 com Lucas Moura, mas a bola parou nas mãos de Hugo, levando a partida empatada para o intervalo.

Se o alvinegro terminou melhor a primeira etapa, o tricolor voltou com tudo para o final. Aos dois minutos, Luciano teve a chance de abrir o placar após um passe de Lucas, mas foi travado na hora de chutar e a bola foi para o escanteio. E foi exatamente desse lance que saiu o primeiro gol do São Paulo. Oscar bateu e Lucas subiu sozinho para mandar a bola no canto direito. O gol deu mais gás para o tricolor, que foi para cima do adversário e não demorou a encontrar o segundo gol, dessa vez com Oscar, após uma assistência de Luciano. Essa foi a primeira vez que Oscar marcou com a camisa do São Paulo.

O Corinthians sentiu os gols, principalmente o segundo, que saiu de um erro da defesa. Só que o alvinegro conseguiu achar um gol e colocar fogo no jogo novamente. Martinez aproveitou o rebote e do meio da rua fez um golaço. Só que não deu tempo de comemorar, porque menos de um minuto depois Lucas ampliou a vantagem do São Paulo novamente. Em uma tabelinha com Calleri, o camisa 7 deixou os marcadores para trás e saiu na cara do gol e só precisou empurrar para o fundo para fazer o terceiro do São Paulo e o seu segundo na partida. O Corinthians até teve chance de marcar e buscar o resultado, mas Rafael não deixou. Carrillo cabeceou e o goleiro do São Paulo foi buscar a bola. Já no finalzinho, André Ramalho cabeceou e a bola assustou mais uma vez, só que foi para fora.

Com a vitória, o São Paulo assumiu a liderança do Grupo C. O time volta a campo na quarta-feira (29) contra a Portuguesa, no Pacaembu. Já o Corinthians, enfrenta a Ponte Preta, também fora de casa, e busca retomar a liderança do Grupo A.