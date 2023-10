Torcedores do Amazonas FC formaram uma fila quilométrica na manhã desta terça-feira (3/10) para compra de ingressos para o jogo contra o Botafogo-PB. A partida que vale o acesso a Série B do Brasileirão será no próximo sábado (7), às 17h, na Arena da Amazônia.

Desde às 6h da manhã desta terça uma fila se formou na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira, único ponto físico para compra dos ingressos que funciona das 9h às 18h. Por conta da presença expressiva de torcedores, o início da venda foi antecipado para às 8h30.

Na tarde desta segunda-feira (2/10), as lojas do Grupo TV LAR, patrocinador do clube amazonense, começaram a vender os primeiros lotes de ingressos que se esgotaram em poucas horas.

Os bilhetes custam R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira), todas as formas de pagamento são aceitas. As vendas físicas estão concentradas na bilheteira da Arena Amadeu Teixeira.

A venda online continua pelo site http://ingressodevantagens.com.br, mas somente com ingressos no valor de inteira.

Os bilhetes de meia-entrada para os setores visitante e arquibancada esgotaram no endereço eletrônico. E estão sendo comercializado de forma presencial. Os camarotes para o duelo também estão esgotados.

A alta procura fez a diretoria do Amazonas disponibilizar a carga máxima. Mais de 42 mil pessoas são esperadas para o jogo. Por isso, a expectativa do clube é que os ingressos acabem já nesta terça-feira (3).