Um padrasto e seu enteado, identificados como Leonardo de Castro Alves, de 35 anos, e Vitor Luan Souza dos Santos, de 21 anos, respectivamente, foram mortos a tiros, na madrugada desta terça-feira (3). O crime aconteceu na rua Morro Belo, bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus. Eles já teriam sofrido uma tentativa de assassinato anteriormente.

De acordo com informações repassadas à polícia, os criminosos invadiram a casa de Leonardo e Vitor e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra eles. As vítimas já teriam sofrido uma tentativa de assassinato no bairro Compensa, na zona Oeste da capital, onde moravam. Após o ocorrido, os dois se mudaram para o local onde foram executados.

Segundo a perícia, Leonardo recebeu ao menos sete tiros, enquanto Vitor foi atingido com seis disparos. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção dos corpos e os agentes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigam se as vítimas tinham ligação com o tráfico de drogas.