O ex-quarterback Tom Brady agora possui uma participação de 5% no Las Vegas Raiders, após a aprovação da NFL. A negociação, que se estendeu por algumas semanas, foi aprovada com 32 votos favoráveis e nenhum contrário. A análise cuidadosa do caso se deu em função de preocupações relacionadas a possíveis conflitos de interesse, especialmente após Brady ter se tornado comentarista da Fox. Para garantir que não houvesse interferências, a NFL estabeleceu restrições para Brady, impedindo-o de participar de reuniões da liga e de fazer críticas públicas a outros times.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Brady é amplamente reconhecido como o maior jogador da história da NFL, tendo conquistado sete títulos ao longo de sua carreira. Ele se aposentou em 2023, encerrando uma trajetória repleta de conquistas e recordes. Além de sua nova função como proprietário minoritário dos Raiders, Brady também é sócio do time de basquete feminino Las Vegas Aces, que compete na WNBA.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias