O Flamengo está eliminado da Libertadores e a pressão contra o técnico Tite cresceu nas últimas horas. O rubro-negro não foi capaz de reverter a desvantagem do jogo de ida e se despediu precocemente do principal objetivo do clube na temporada. As críticas contra o treinador ganharam força nos bastidores e sua permanência é incerta.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além do fracasso, Tite tem que lidar com questionamentos em relação aos números de seu trabalho, que são piores do que alguns antecessores demitidos. Até aqui, são 69 jogos, 40 vitórias, 13 empates e 16 derrotas (63% de aproveitamento). Renato Gaúcho, Paulo Sousa e Dorival Júnior terminaram seus ciclos com aproveitamentos melhores.

VEJA COMPARAÇÃO

TITE: 69 jogos, 40 vitórias, 13 empates e 16 derrotas (63% de aproveitamento)

RENATO GAÚCHO: 37 jogos, 24 vitórias, 8 empates e 5 derrotas (72% de aproveitamento)

PAULO SOUSA: 32 jogos, 19 vitórias, 7 empates e 6 derrotas (66,7% de aproveitamento)

SAMPAOLI: 39 jogos, 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas (60,7% de aproveitamento)

DORIVAL JÚNIOR: 43 jogos, 26 vitórias, 8 empates e 9 derrotas (67% de aproveitamento)

Para tentar amenizar a crise, o Flamengo volta a campo contra o Athletico, neste domingo (29), às 20h (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será transmitido ao vivo com narração no YouTube Jovem Pan Esportes.