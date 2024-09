A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu um adolescente, na última quinta-feira (27/09), após ele agredir sua ex-namorada, 19, no estacionamento de um shopping center.

De acordo com os policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o adolescente foi detido por seguranças do shopping, que acionaram a polícia via Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom).

A vítima apresentava hematomas e foi encaminhada para atendimento médico. O suspeito foi conduzido à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais.