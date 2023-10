O Flamengo deve anunciar Tite como substituto de Jorge Sampaoli ainda nesta segunda-feira, 9. De acordo com o jornalista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, as partes entraram em acordo sobre salário e tempo de contrato. Desta forma, a expectativa é que o treinador assuma o Rubro-Negro durante esta Data Fifa e o assine até o final de 2024. Sua estreia à frente da equipe carioca deve ocorrer no dia 19 de outubro, contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Comandante da seleção nas últimas duas Copas do Mundo, o técnico estava sem trabalhar desde o fim do ano passado, quando deixou a Canarinho após a eliminação para a Croácia, nas quartas de final do Mundial do Catar. Desde então, o profissional de 62 anos chegou a dizer que não gostaria de voltar ao futebol neste ano, recusando quatro propostas do Corinthians, time onde é ídolo. O Rubro-Negro, entretanto, insistiu para que Tite iniciasse sua trajetória ainda neste Brasileirão e conseguiu convencê-lo a mudar de ideia. Assim, o treinador assume a equipe flamenguista na quinta posição do Nacional, com 11 pontos a menos em relação ao líder Botafogo. Restam 12 rodadas para o término da competição.

Leia também

Botafogo vence Fluminense e amplia vantagem na liderança do Brasileiro; veja a tabela



Corinthians sai atrás, mas arranca empate contra o Flamengo em Itaquera