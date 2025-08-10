Tiroteio em Borba: confusão entre vizinhos termina em prisão

Visuliazação: 0

Uma desavença entre vizinhos terminou na prisão de José Tarcísio da Silva e Souza, na sexta-feira (08/08), no município de Borba, no interior do Amazonas. Ele é suspeito de atirar 8 vezes no carro de um desconhecido porque acreditava ser o veículo de um desafeto. A matéria é do site Onda Digital.

Conforme o delegado Jorge Arcanjo, titular da 74ª DIP, a ocorrência teve início após denúncias de que o suspeito teria reagido a uma suposta tentativa de assalto na entrada de seu sítio, localizado na estrada do Mapiá. No entanto, as investigações apontaram que essa versão não correspondia aos fatos.

“As apurações indicaram que José Tarcísio possui uma desavença antiga com um homem identificado como ‘Israel’. Ao ver um carro branco parado em frente ao seu sítio, ele presumiu se tratar do desafeto. No entanto, o veículo pertencia a outro homem, que havia parado no local devido a um pneu furado e se deslocado até o centro da cidade para providenciar um substituto”, explicou o delegado.

Durante a ausência do proprietário do carro, José Tarcísio efetuou oito disparos de espingarda calibre 12 contra o veículo, destruindo-o completamente. Em seguida, foi até o estabelecimento comercial da mãe de Israel, onde realizou mais três disparos com a mesma arma. Além disso, matou um cão pertencente à família.

Armas apreendidas – Foto: Divulgação

Apreensões

Na ação policial, foram apreendidas três armas de fogo: a espingarda calibre 12 utilizada nos crimes e duas espingardas de fabricação caseira, além de diversas munições, todas sem registro. A espingarda calibre 12 foi encontrada escondida em uma área de mata.

De acordo com o delegado, o trabalho rápido e coordenado da equipe foi fundamental para esclarecer os fatos e efetuar a prisão em flagrante.

“A pronta resposta da Polícia Civil garantiu a retirada de armas ilegais de circulação e a responsabilização de um indivíduo que agiu com extrema violência. Seguiremos firmes no combate à criminalidade na região”, afirmou Arcanjo.

O suspeito foi conduzido à 74ª DIP, passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.