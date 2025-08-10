Visuliazação: 0

Em atenção ao Agosto Lilás, campanha de combate à violência contra a mulher, curso busca promover a autoestima das participantes

A Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), abriu, neste sábado (9), a 14ª Edição do Curso de Defesa Pessoal Feminina, no Ginásio Poliesportivo Renné Monteiro, em Manaus. Em atenção a campanha Agosto Lilás, o curso também acontecerá no próximo sábado (16), com foco na promoção da autoestima e do bem-estar das participantes por meio de atividades que trabalham aspectos físicos, psicológicos e de segurança.

“O Governo do Amazonas segue empenhado em oferecer oportunidades para que as mulheres tenham acesso a atividades que promovam saúde, segurança e qualidade de vida. Este curso é uma ação consolidada que já transformou a realidade de milhares de participantes e segue incentivando o protagonismo feminino no esporte e na sociedade”, afirmou o titular da Sedel, Diego Américo.

As aulas foram conduzidas com técnicas de autodefesa inspiradas em modalidades como jiu-jitsu, luta olímpica, judô e mixed martial arts (MMA), aliando teoria e prática. O evento contou ainda com o apoio do Programa RespirAR, que ofertou gratuitamente serviços como Step Test, cálculo do índice de massa corpórea (IMC), teste de glicemia, aferição de pressão arterial e atendimento psicológico.

“Nosso objetivo é verificar se todas estão aptas a iniciar as atividades e oferecer o suporte necessário. Sabemos que, em qualquer prática esportiva, podem ocorrer torções ou pequenos acidentes, por isso estamos aqui para prestar atendimento prévio, quando necessário, e zelar pela integridade física de todas”, destacou Larissa Santos, coordenadora de Educação Física do Programa RespirAR.

Com mais de 3 mil faixas já entregues a mulheres de todo o estado, o Curso de Defesa Pessoal Feminina já realizou edições em 11 bairros da capital, cinco na Vila Olímpica de Manaus e uma em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA). No interior, a iniciativa esteve presente em Maués e Parintins, reforçando o alcance e a importância da ação.

“Para mim, é muito importante participar desta iniciativa, especialmente por ser uma mulher que passou pelo câncer de mama e é mastectomizada. Sentir-me incluída neste espaço faz toda a diferença. Aprender técnicas de defesa pessoal é essencial, pois, diante dos altos índices de violência contra a mulher, precisamos estar atentas e preparadas para nos proteger”, falou a participante, Jociele Oliveira.

O post Primeiro dia do Curso de Defesa Pessoal Feminina reúne participantes apareceu primeiro em Portal Você Online.