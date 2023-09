Depois de semanas de rumores, o Al Duhail, equipe do Catar treinada pelo argentino Hernán Crespo, anunciou a contratação do brasileiro Philippe Coutinho, 31. O meia foi emprestado pelo Aston Villa, da Inglaterra, e irá jogar uma temporada no futebol árabe, deixando o time ao final da temporada 2023/24. O jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, já havia divulgado o acordo entre Coutinho e o Al Duhail, faltando apenas o acerto entre os clubes, o que aconteceu nesta semana. Coutinho passou pelos exames e assinou o contrato nesta sexta-feira, 8. Na atual temporada, Coutinho disputou dois jogos oficiais pelo Aston Villa, mas se machucou e não voltou a defender o time. A equipe inglesa pagou 20 milhões de Euros ao Barcelona em julho de 2022 para ter Coutinho em definitivo. Ao todo, o meia somou 43 jogos, seis gols e três assistências pelo time inglês. Na Liga dos Campeões da Ásia, o Al Duhail enfrentará o Al-Nassr, que tem nomes como Cristiano Ronaldo e Mané no elenco.

برازيلـي دحـلاوي #الدحيل | #قطر pic.twitter.com/xJ0uxERAuc — نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) September 8, 2023