Um grande evento de adesivagem parou a rua Costa Azevedo, no Centro histórico de Manaus, na manhã desta sexta-feira (8). A candidata à presidência do Crea Amazonas, Professora Alzira Miranda, junto com o Engenheiro Afonso Lins, candidato a diretor-geral da Mútua-AM, e do Engenheiro Marcelo Almeida, candidato a diretor-administrativo da Mútua-AM, colocaram a mão na massa para adesivar os carros. A Frente Experiência para Inovar conta ainda com o engenheiro Vinicius Marchese, candidato à presidência do Confea.

A eleição no Crea-AM está programada para o dia 17 de novembro e será realizada de forma totalmente on-line pela primeira vez na história da instituição. Para participar, os profissionais adimplentes deverão manter seus cadastros atualizados, garantindo que recebam todas as informações necessárias para votar de maneira eficaz e sem contratempos.

A Professora Alzira Miranda tem uma atuação destacada no Amazonas. Como ex-conselheira federal até 2022, ela conquistou reconhecimento nacional por seu trabalho. No início do ano, coordenou com sucesso o Grupo de Trabalho do Interior e o Programa Mulher. Com um histórico de coordenação de cursos em diversas instituições de ensino superior em Manaus, Alzira contribuiu significativamente para a formação de milhares de profissionais. Além disso, foi a única amazonense convidada a integrar a Comissão Organizadora do Contecc (Congresso Técnico-Científico da Engenharia e Agronomia).

A chapa "Experiência para Inovar" também apresentou o Engenheiro Afonso Lins, que concorre ao cargo de diretor-geral da Mútua. Como presidente licenciado do Crea-AM, Afonso Lins tem uma carreira repleta de serviços prestados ao Sistema. Sua gestão, iniciada em 2018, foi marcada por mudanças significativas, incluindo a expansão da instituição em Manaus e modernizações tecnológicas que agilizaram processos como a Compensação da ART em tempo real, entre outras melhorias.

Outro destaque da chapa é o Engenheiro Civil Marcelo Almeida, candidato a diretor-administrativo da Mútua. Com experiência como ex-coordenador da Câmara de Engenharia Civil e líder do Crea Jr, Marcelo defende a formação de novas lideranças para o Sistema.

Em nível nacional, a chapa tem a presença do presidente licenciado do Crea-SP, Vinicius Marchese, como candidato à presidência do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea).

"Precisamos planejar o Crea que queremos para os próximos anos, pensar no futuro. Tenho ouvido os profissionais dos mais diversos segmentos e estamos construindo juntos um plano de gestão para tornar o Conselho ainda mais plural e representativo".