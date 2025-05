Visuliazação: 0

O Minnesota Timberwolves anunciou que está investigando um possível caso de racismo envolvendo torcedores e o ala-pivô Draymond Green, do Golden State Warriors, durante a partida de quinta-feira pelos playoffs da NBA. No quarto período do jogo, um torcedor foi expulso do Target Center, em Minneapolis, por “violar o código de conduta dos fãs” em um incidente com Green, informou a equipe em nota oficial. Segundo os Timberwolves, um segundo torcedor, acusado por outros espectadores de ter feito comentários racistas, deixou o ginásio antes de ser identificado.

“A franquia e o Target Center estão firmemente comprometidos em promover um ambiente inclusivo, respeitoso e seguro para todos”, destacou o comunicado. “Comportamentos racistas, odiosos ou ameaçadores não serão tolerados sob nenhuma circunstância.” Em quadra, os Timberwolves venceram os Warriors por 117 a 93 e empataram em 1 a 1 a série semifinal da Conferência Oeste, disputada em melhor de sete jogos.

O jogo também foi marcado por mais uma polêmica envolvendo Green. No segundo quarto, o jogador recebeu sua quinta falta técnica nos playoffs após atingir com o braço o pescoço de Naz Reid, que tentava roubar a bola. Irritado com a marcação, Green protestou de forma veemente contra os árbitros e precisou ser contido pelos companheiros e pelo técnico Steve Kerr, que o deixou no banco por alguns minutos.

A dois cartões técnicos de uma suspensão automática, Green criticou as punições em entrevista após a partida. “Estou cansado dessa agenda que tenta me retratar como um homem negro raivoso”, afirmou o atleta de 35 anos. “Não sou um homem negro raivoso. Sou um homem negro bem-sucedido, educado, com uma ótima família. E sou bom no que faço, sou bom no basquete.”

*Com informações da AFP

