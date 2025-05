Visuliazação: 0

A agenda cultural do fim de semana tem tem eventos do Dia das Mães, boi-bumbá e festas em Manaus.

Confira os detalhes abaixo.

Estreias no cinema

A Mulher no Jardim

Uma mulher vestida de preto da cabeça aos pés aparece misteriosamente no jardim da casa de Ramona (Danielle Deadwyler). Essa figura sombria passa os dias declarando mensagens enigmáticas e ameaças assustadoras e perturbando o cotidiano da família. Devastada por um luto e cuidando sozinha de seus dois filhos, Ramona acredita que a mulher está apenas perdida ou demente. Mas, quanto mais perto ela se aproxima da casa, mais claro fica que suas intenções são outras, pouco pacíficas e bem mais tenebrosas. Sem saber os motivos, só resta a ramona lutar contra essa força espectral e proteger a si mesma e seus filhos, buscando sobreviver a qualquer custo.

Karate Kid – Lendas

Em Karate Kid – Lendas, acompanhamos a história do prodígio do kung fu Li Fong (Ben Wang). Depois de uma tragédia familiar, li e sua mãe se mudam de seu lar em beijing para viver uma nova vida em nova york. Ao chegar nos estados unidos, o jovem encontra dificuldades de superar o passado e se encaixar numa nova cultura. Diante desse mundo novo e desconhecido, ele tenta se estabelecer na escola, mas, apesar de não querer lutar mais, um rastro de problemas aparece e o persegue em todos os lugares. Quando seu novo amigo e colega de classe precisa de ajuda, li atrai a atenção indesejada de um campeão local de karatê, uma rixa que o leva a se candidatar para a competição mais prestigiada do país.

Karate Kid: Lendas está entre as estreias da semana — Foto: Reprodução

Sábado (10)

Baile do Mitsue

A capital amazonense será palco do Baile do Mitsue, evento que promete agitar a cena do eletrofunk da cidade. Organizado pela Fan Experience, o baile será realizado no Mercado de Origem da Amazônia.

O público será embalado por um lineup com artistas locais como Dj Uffa, Dj Juanzinho, Dj João e a estrela da noite, Dj Mitsue, que dominarão a pista com muito ritmo e energia. Ws da Igrejinha, a grande atração nacional que promete ser um dos grandes destaques da noite, pela primeira vez em Manaus.

Arena Planeta Boi

A festa, que acontece no dia 10 de maio, a partir das 19h30, contará com apresentações dos bois caprichoso e garantido, acompanhados de seus itens oficiais, além de um show especial de Edilson Santana e Sebastião Jr.

A noite também terá a energia do Dj Ítalo e a voz potente da cantora paraense Zaynara, criando um espetáculo grandioso, que encherá os olhos do público com os efeitos especiais, performances artísticas e até uso de equipamentos como a tirolesa.

Arena Planeta Boi, na Arena da Amazônia, em Manaus, em 2024. — Foto: Divulgação/Planeta Boi

Bailão Nerd

O Bailão Nerd chega em Manaus. Se você curte animes, super heróis, games, mundo geek e cultura asiática, o Bailão Nerd é uma festa que une djs com “jutsus secretos” que poucos ninjas conhecem, abertura de animes, pop, rock, kpop, j- rock, funk e muito mais, no Red Dog Pub, a partir das 19h30.

Domingo (11)

Graffiti Queens Festival

Um dos maiores festivais de arte urbana feminina da américa latina, o Graffiti Queens Festival acontece neste final de semana em Manaus. Com o tema “donas do rolê’, o evento será realizado no sábado (10) e domingo (11), a partir das 9h, na entrada do Campo São Pedro, localizado na Avenida Nepal, Nova Cidade, na Zona Norte da capital amazonense. Oficinas e workshops serão realizados, incluindo um workshop de skate para mulheres e crianças, em parceria com a associação ZN, da Zona Norte de Manaus.

O post Agenda Cultural para Dia das Mães, boi-bumbá e festas,em Manaus apareceu primeiro em Portal Você Online.