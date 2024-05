O atleta brasileiro Thiago Braz, 30 anos, campeão olímpico do salto com vara, foi oficialmente afastado das competições até novembro deste ano e está fora das Olimpíadas de Paris. A World Athletics confirmou nesta terça-feira (28), que ele violou as regras antidoping ao testar positivo para a substância ostarina em julho de 2023, resultando em uma suspensão provisória. A Unidade de Integridade do Atletismo solicitou uma suspensão de quatro anos para Thiago Braz, alegando que ele agiu com “intenção indireta” e foi “imprudente” ao consumir a substância. Por outro lado, o Tribunal Disciplinar concluiu que o atleta fez uso da substância por orientação da sua equipe médica, não caracterizando uma falha significativa. Thiago Braz, que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016, também obteve outras conquistas importantes, como a medalha de bronze em Tóquio e a de prata no mundial de atletismo indoor de Belgrado, em 2022. O atleta é reconhecido como um dos principais nomes do salto com vara a nível mundial.

*Reportagem produzida com auxílio de IA