O Botafogo perdeu um de seus destaques nesta temporada, o meia Thiago Almada, que anunciou sua transferência para o Lyon, prevista para o próximo mês. O atleta já se despediu do clube, em entrevista após a derrota para o Pachuca, no Intercontinental, onde foi peça fundamental nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores. Almada expressou sua gratidão, afirmando que o grupo ficará marcado em sua trajetória profissional e agradeceu a todos pelo apoio recebido. A chegada de Almada ao Botafogo ocorreu por meio de uma negociação com o Atlanta United, e sua transferência para o Lyon está ligada à estrutura da holding que também controla a SAF do clube carioca, sob a liderança de John Textor.

Além de Almada, o Botafogo pode ver outros atletas importantes deixarem o clube. Jogadores como Cuiabano, Luiz Henrique e Igor Jesus estão sob análise e podem ser alvo de negociações nas próximas semanas. Com o término da temporada, as decisões sobre o futuro desses atletas devem ser tomadas em breve, o que gera expectativa entre os torcedores.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias