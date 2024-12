Caio Bonfim foi reconhecido no Prêmio Brasil Olímpico, onde recebeu três importantes troféus: atleta do ano, atleta da torcida e o melhor da temporada em marcha atlética. O atleta, que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, destacou a conexão que estabeleceu com o público ao longo de sua carreira. Durante a cerimônia, Bonfim fez questão de agradecer o apoio que recebeu dos fãs, enfatizando a importância desse suporte em sua jornada esportiva.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“O brasileiro consegue perceber algumas dificuldades e viram sinceridade no meu discurso”, disse o atleta. Foi necessário, ele considera, ser resiliente diante de seguidas frustrações. “É muito difícil ser atleta e fazer a marcha atlética”. Ele também se emocionou ao prestar uma homenagem especial à sua mãe e treinadora, Gianette Sena, que desempenhou um papel fundamental em sua trajetória. Bonfim ressaltou a relevância de manter a perseverança e a fé nos próprios sonhos, mesmo diante dos desafios que surgem ao longo do caminho.

Leia também

Investigação de estupro envolvendo Kylian Mbappé é encerrada por falta de provas



Médicos dizem que Lula está bem, ‘anda para lá e para cá’, mas não pode se estressar nem trabalhar do hospital



*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos