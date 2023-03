Alexandre Raiol da Cunha, conhecido como “Terçado”, foi preso nesta terça-feira (28), ele é apontado pela Polícia Civil como autor das mortes de Orleilson Silva de Andrade, 30, e Eyder Carlos Barbosa da Silva, 36. Os crimes ocorreram nos anos de 2020 e 2021, respectivamente, ambos na Rodovia Estadual AM-010.

O delegado Danniel Antony, adjunto da unidade especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), destacou o trabalho das equipes policiais por mais ação exitosa.

“O infrator possuía dois procedimentos pela DEHS e a prisão foi resultado de uma intensa investigação das equipes policiais, além do recebimento de informações por meio do 181, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), acerca do paradeiro do indivíduo”, disse.

O delegado explicou que a morte de Orleilson Silva ocorreu no dia 13 de dezembro de 2020, no ramal São Francisco 2, localizado no quilômetro 42, da Rodovia AM-010. Já a morte de Eyder Carlos ocorreu no dia 7 de agosto de 2021, no quilômetro 36 daquela mesma rodovia.

“A motivação do homicídio de Orleilson teria sido um suposto desentendimento entre Alexandre e a vítima. Na ocasião, Orleilson mexeu com uma das mulheres que acompanhavam o suspeito. Em razão disso, o indivíduo efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima”, falou.

Ainda conforme o adjunto, Eyder foi alvejado por disparos de arma de fogo, efetuados por Alexandre, em virtude de circunstâncias similares.