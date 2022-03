Avalie o post

Apesar da derrota, ela atingirá melhor posição da carreira no ranking

Miami – A tenista brasileira Bia Haddad foi derrotada neste domingo (27), de virada, pela ucraniana Anhelina Kalinina por 2 sets a 1, na terceira rodada do Master 1000 de Miami (parciais de 2×6, 6×4 e 6×2) em duas horas e vinte e nove minutos de partida. Com o resultado, a brasileira está eliminada do torneio norte-americano.

(Foto: Cristiano Andujar / Agência Brasil)

Na sexta-feira (25), a paulista havia superado, pela segunda vez na carreira, uma top 3 do ranking mundial. Na segunda rodada do torneio, a paulista fez 2 sets a 1 na grega Maria Sakkari.

Mesmo sendo eliminada, a atual número 62 do ranking garante um lugar entre as 50 melhores do mundo na próxima atualização da lista, que será divulgada pela Associação Feminina de Tênis (WTA, sigla em inglês) após o torneio da Flórida. Essa será a melhor posição da carreira da brasileira.

De acordo com a programação, a tenista de São Paulo deve participar na sequência do WTA 250 de Bogotá, na Colômbia, de 4 a 10 de abril. Depois, ela integrará a equipe brasileira, ao lado de Laura Pigossi, Carolina Meligeni, Gabriela Cé e Rebeca Pereira na Billie Jean King, na Copa do Mundo do tênis feminino, em Salinas, no Equador, entre os dias 13 e 16 de abril.

