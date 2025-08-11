Visuliazação: 0

A derrota nos pênaltis da Espanha para a Inglaterra na final da Eurocopa Feminina custou o emprego da treinadora Montse Tomé, que foi demitida do cargo. A Seleção espanhola não demorou a encontrar uma substituta. Sonia Bermídez, que tem passagem em times como Barcelona, Atlético de Madrid e Levante, e atualmente comanda a equipe nacional sub-23, foi anunciada. Ela deve assumir a equipe no começo de setembro, já que Montse Tomé ficará até o final de agosto na posição.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A agora ex-treinado, de 43 anos, assumiu o cargo em 2023, logo após a conquista da Espanha da Copa do Mundo. Chegou a semifinal das Olimpíadas, mas foi eliminada pelo Brasil por 4 a 2. Na Eurocopa, chegou na final de forma invicta, mas não conseguiu superar a Inglaterra e perdeu por 3 a 1 nos pênaltis. O único título que ela conquistou com a equipe foi a Liga das Nações do ano passado, taça inédita no currículo espanhol.

Sonia Bermúdez, que assume no começo de setembro o cargo, estará no comando da equipe nas semifinais da Liga das Nações, diante da Suécia, nos dias 24 e 28, e o vencedor vai disputar a decisão, em dezembro, contra o vencedor de França e Alemanha.