Neste sábado e domingo (02 e 03/08), o Amazonas Green Jazz Festival 2025 segue com espetáculos que valorizam a cultura brasileira no palco do Teatro Amazonas, localizado no Largo São Sebastião, bairro Centro, zona sul de Manaus. A programação terá shows da National Youth Orchestra Jazz (NYO Jazz), Luciana Souza, Robby Ameen, Amaro Freitas, Fábio Torres e a Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA) – destaques na cena da música nacional e internacional.

Os ingressos são limitados e estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas e no site: www.amazonasgreenjazzfestival.com.br.

A edição deste ano tem como tema “Brasileiro Sou! Alma, Som e Identidade”, que enfatiza a rica herança musical do país com a realização de shows, exposições imersivas, circuito gastronômico e cultural, entre outras atividades, até 10 de agosto.

Neste sábado, às 20h, o público recebe a National Youth Orchestra Jazz (NYO Jazz). Liderada por Sean Jones, educador, trompetista e diretor artístico, a big band convoca os jovens mais promissores da música nos Estados Unidos, com idades entre 16 e 19 anos. A gama estilística é destacada em peças de artistas como Maria Schneider, Count Basie, John Clayton, Christian McBride e Vince Mendoza, além de músicas recém-encomendadas pelo baterista Dafnis Prieto.

Luciana Souza, oito vezes indicada ao Grammy Awards e vencedora na categoria “Melhor Álbum de Jazz Latino”, vai dividir o palco. Aclamada internacionalmente, ela é conhecida por sua voz expressiva, interpretações inovadoras e pela maestria com que transita entre a bossa nova e o jazz contemporâneo, infundindo cada performance com uma profunda emoção e sofisticação musical. Juntos, apresentarão um repertório que destaca obras de compositores brasileiros que marcaram a história, incluindo Antônio Carlos Jobim e Ivan Lins, e o primeiro arranjo encomendado pela trompetista Janelle Finton, aluna egressa da NYO Jazz.

Em seguida, às 21h30, o baterista americano Robby Ameen sobe para agitar o palco. Ele é um dos mais aclamados bateristas da atualidade e já participou de centenas de discos com a nata do jazz latino. Seu quinteto, formado por Conrad Herwig (trombone), Craig Handy (saxofone tenor) e Edsel Gomez (piano) – todos indicados ao Grammy diversas vezes -, além de Lincoln Goines (baixo), traz uma série de composições originais que fundem jazz moderno, funk e música latina em um som único e poderoso.

Domingo

No domingo, às 19h, a programação segue com o pernambucano Amaro Freitas. Atualmente, é um dos principais pianistas e nomes do jazz contemporâneo em atividade, se apresentando em palcos do Brasil e exterior. Ano passado, foi indicado ao Latin Grammy na categoria “Melhor Canção em Língua Portuguesa”, com o hit “Esperança”, assinado junto aos músicos Criolo e Dino D’Santiago; em 2025, venceu o Prêmio da Música Brasileira na categoria “Melhor Álbum de Música Instrumental”. Após três anos, Freitas volta a Manaus para ecoar seu trabalho de piano solo e conquistar o coração do público.

Depois, às 20h30, o palco recebe Fábio Torres, compositor e pianista paulistano e vencedor do Grammy e do Latin Grammy. Com muita animação, traz seu novo álbum “Céu Infinito Serão”, a partir de um repertório que mostra como o jazz se une à música erudita e à Música Popular Brasileira (MPB) em um espetáculo que cativa o público com memoráveis melodias executadas pela união de um trio de piano, contrabaixo e pandeiro com uma orquestra de cordas.

A apresentação será feita junto ao maestro Marcelo de Jesus e a Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA), grupo fundado em 2002 que inova ao apresentar um repertório vasto que vai do barroco ao contemporâneo, incluindo estreias e crossovers com outras linguagens artísticas, consolidando sua atuação diversificada e moderna.