Motocicletas lideram emplacamentos em Manaus, segundo Detran-AM

A motocicleta vem se consolidando como o veículo mais utilizado pelos condutores amazonenses. Dados de primeiros emplacamentos no estado, registrados pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), mostram que em todo o estado, os números de motos registradas superam, com folga, os de automóveis.

Em 2024, Manaus registrou 31.170 emplacamentos de motocicletas, contra 23.645 de automóveis. No mesmo período, no interior do estado, foram 10.755 motos emplacadas contra apenas 878 carros.

Entre janeiro e abril de 2025, a capital contabilizou 8.818 emplacamentos de motos contra 7.012 de carros. Já o interior registrou quase 15 vezes mais motos (3.459) que automóveis (231).

O especialista em trânsito Rafael Cordeiro aponta que o cenário reflete não apenas uma tendência de mobilidade, mas uma resposta à falta de políticas públicas de transporte coletivo, especialmente fora da capital. Além disso, ele ressalta que a motocicleta se tornou uma solução prática, econômica e acessível.

O personal trainer Wendel Araújo, de 36 anos, afirma que prefere o meio de transporte pelo custo-benefício, embora admita os riscos que ele representa. “A locomoção de moto é, em geral, mais rápida do que por automóvel. Por exemplo, levo 10 minutos para ir à academia de moto; de carro, o trajeto levaria de 20 a 30 minutos. No aspecto financeiro, costumo abastecer a moto com R$ 50, o que é suficiente para uma semana. Com um carro, esse gasto seria maior”, complementou.

Segurança

O crescimento exponencial das motocicletas também acende um sinal de alerta em relação à segurança no trânsito. Dados do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) apontam que até o início de julho, 60 das 127 mortes registradas no trânsito eram de motociclistas.

Considerando esse cenário, já estão em tramitação projetos como a criação de motofaixas exclusivas e programas de educação para o trânsito voltados a condutores de duas rodas.

Fiscalização e formação

O Detran-AM informou que promove, regularmente, campanhas educativas em todo o Estado com o objetivo de conscientizar condutores e pedestres sobre a importância do cuidado redobrado com o trânsito.

Com relação aos motociclistas, são disponibilizados mensalmente cursos específicos e gratuitos, como de Atualização e Especialização para Mototaxista, Atualização e Especialização para Motofretista, Treinamento Prático para Mototaxista e Motofretista e Direção Defensiva, para os motociclistas na Escola Pública de Trânsito (Eptran), localizada no Shopping Manaus Via Norte.