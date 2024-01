Para facilitar a divulgação de informações à sociedade, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) lançou, nesta quinta-feira (4), um canal oficial de WhatsApp aberto ao público. A ferramenta será utilizada para envio de informações relevantes como decisões plenárias, ações realizadas pela Corte de Contas, além da oferta de cursos gratuitos realizados pela Escola de Contas Públicas.

Para participar do canal, basta acessar o link https://whatsapp.com/channel/0029VaEcGttEFeXdoEWLK43B.

O cidadão também pode adicionar o contato (92) 99220-5044 na agenda do celular e enviar uma mensagem para receber notícias, orientações, avisos sobre cursos e dicas importantes do Tribunal de Contas do Amazonas.

O canal e o novo contato são ferramentas que serão utilizadas para estreitar os laços entre o Tribunal e a sociedade civil, promovendo o diálogo, transparência, prestação de contas e a participação do cidadão nas decisões. Agora, os cidadãos interessados em ficar atualizados sobre as decisões do TCE-AM e demais atividades poderão receber as informações diretamente em seus dispositivos móveis, de forma prática e gratuita.

A plataforma terá enfoque na divulgação de ações da Corte de Contas.

Para denúncias, reclamações, sugestões ou solicitações, a Ouvidoria do TCE-AM permanece disponível pelo site: ouvidoria.tce.am.gov.br.