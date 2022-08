O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), por meio da Ouvidoria e Escola de Contas, realiza o Curso de Formação e Capacitação de Ouvidores que acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de agosto, das 9h às 17h.

O curso tem carga horária de 16h e terá entre os instrutores o Coordenador das Ações de Ouvidoria da CGU (Controladoria-Geral da União), Waldemar Farias Neto e o ouvidor, Patrick Machado, do Tribunal de Contas do Paraná.

“Cumprindo com nossa missão pedagógica e de formação, a Ouvidoria da Corte de Contas formará novos ouvidores que, certamente, contribuirão com as ações do Tribunal, mas, sobretudo, com a sociedade sendo um elo entre a Corte de Contas e/ou seus respectivos órgãos e a população”, afirmou o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

De acordo com o ouvidor do TCE-AM, Josué Cláudio, o curso é aberto ao público, que pode participar presencialmente ou on-line. Ele alerta, no entanto, que haverá diferença na certificação.

“Só receberão o certificado de Capacitação como Ouvidores os participantes que fizerem a avaliação presencial. Os que estiverem on-line e escolherem não fazer a prova presencial receberão apenas o certificado de participação do curso com carga horária de 16h”, explicou.

Os interessados em participar do curso devem inscrever-se, gratuitamente, pela plataforma da Escola de Contas Públicas através do link: https://ecpvirtual.tce.am.gov.br.

