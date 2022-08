5/5 - (2 votes)

A Prefeitura de Barcelos por meio da Secretaria Municipal de Educação realizou a Abertura do Simulado Infantil Base II (05anos) da rede Municipal de Educação, a abertura aconteceu nesta tarde de terça-feira (23/08) na Escola Municipal Evarista Braz.

A Coordenadora Infantil Urbana Bruna Suane em concordância com o atual Secretário Municipal Nélio D'Avila e as com a demais pedagogas da educação infantil das outras escolas, coordena a realização do simulado de forma lúdica nas escolas que contém Educação Infantil, sendo selecionada somente a série de 05 anos por ser a última base Infantil preparativa para o Ensino Fundamental.

Os jogos lúdicos, oferece benefícios para o desenvolvimento do aluno, o interesse da criança em aprender só cresce, e sua motivação aumenta, pois ela se sente mais estimulada em aprender o que lhe está sendo ensinado, promovendo e efetivando um processo de ensino aprendizagem mais significativo, exaltando a inclusão, com as crianças que necessitam de atendimento especializado.

"As atividades foram desenvolvidas de forma ativa em grupos, dando toda autonomia, as brincadeiras por mais simples que seja, são motivos estimulantes ao desenvolvimento cognitivo, social e afetivo da criança com necessidades especiais. Pelo brincar, a criança tem oportunidades de praticar suas funções psicossociais, vivenciar desafios, investigar e conhecer o mundo de maneira genuína e espontânea. Agradecimentos ao prefeito Edson Mendes pela confiança, ao Secretário de Educação Nélio D'avila pelo apoio da Equipe Semed". Finalizou Bruna Suane.

CONFIRA AS IMAGENS: