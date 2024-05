Tata Werneck, 40, afastou rumores de que seu casamento com Rafael Vitti, 28, esteja passando por uma crise. A atriz e humorista contou a um seguidor que segue firme e forte com o pai de sua filha, Clara Maria, 4. Os dois estão juntos desde 2017.

“Você não se separou do Rafa não, né? Não vi mais vocês juntos nos Stories”, afirmou um internauta quando ela disponibilizou uma caixa de perguntas no Instagram. Tata negou e disse que o casal apenas é desligado com relação às publicações na internet.

“Nós não somos um casal que fica postando as coisas, não somos”, afirmou. “Eu nem tenho foto com o Rafa, eu acho. Tem as fotos que eu já postei. Mas nós não somos pessoas que ficam: ‘Sextou’ e põem um dedo do pé entrelaçado com a unha tocando na taça de vinho.”

A apresentadora do Lady Night também compartilhou que os dois têm um combinado para preservar a imagem da filha. “Eu não gosto muito de expor a Caca”, afirmou.

“Ponho às vezes, mas não gosto quando postam ela”, disse. “Me sinto desrespeitada. Porque a gente [eu e Rafa Vitti] optou por isso para ela. Não faço comercial, já me ofereceram dinheiro, não faço comercial com a minha filha, minha filha não trabalha. A gente quer levar ela por esse caminho.”

Ela destacou que isso não é uma crítica a quem pensa diferente. “Não estou julgando quem faz, tá? Só estou dizendo que essa foi a opção que a gente fez para a Caca”, afirmou.