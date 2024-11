A Tap Air Portugal retomou seus voos para Manaus, com escalas em Belém (PA), O vooTP51 que partiu de Lisboa às 10h35, chegou ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes da capital amazonense, às 18h20 desta segunda-feira (4), sendo recebido com festa com a presenças do governador do estado, Wilson Lima, o embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos; o CEO da TAP, Luis Rodrigues; o diretor de turismo de Portugal, Bernardo Cardoso; o presidente da Amazonastur, Ian Ribeiro; o gerente de conectividade da Embratur, Phelipe Karan; e a CEO da Vinci Airports de Portugal, Karen Strougo.

“Eu estou em estado de choque de forma positiva porque, como vocês podem imaginar, como presidente da TAP já abri muitas rotas, mas garanto que nunca tivemos uma festa assim. Manaus e o Amazonas prometem algo muito promissor para a TAP e estamos muito felizes por contribuir. Quero muito agradecer ao governador, à embaixada de Portugal, à Vinci, à Embratur e a todas as entidades”, disse o CEO da TAP Air, Luís Rodrigues.

De acordo com o embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, as primeiras movimentações para retomada do voo começaram em 2021. Ele destacou a importância do voo para firmar as relações entre Portugal e o Brasil.

“Nas minhas primeiras viagens pelo Brasil vim a Manaus, em 2021, e uma pauta das mais importantes era essa retomada da TAP aqui na cidade. Estou assistindo mais uma conexão forte da TAP que não é apenas uma conexão entre Portugal e o Brasil, mas o reforço dos laços entre os países e entre os povos”, afirmou o embaixador de Portugal, Luís Ramos.

“Um voo como esse abre possibilidades muito grandes para a questão do turismo, não só para os europeus que vão usar Portugal como essa ponte para poder chegar à Amazônia, mas, também, os brasileiros que vão usar Manaus como ponto de apoio. Nós também vislumbramos a possibilidade de poder exportar alguns dos produtos nossos que são fabricados na Zona Franca de Manaus”, afirmou o governador Wilson Lima.

O voo

A TAP opera para Manaus utilizando aeronaves A321 neo com capacidade para 154 passageiros. Os voos tem 11h45 de duração, com uma escala em Belém, no Pará. A rota Manaus-Lisboa terá frequência de três vezes na semana, às segundas, quartas e sextas-feiras. O voo sai às 10h35 de Lisboa e parte de Manaus às 19h35, chegando a capital portuguesa às 11h10 do dia seguinte.

Em setembro, a Amazonastur promoveu para cerca de mil agentes de turismo europeus um treinamento on-line sobre os principais atrativos turísticos do Amazonas. Disponibilizada em seis idiomas, a capacitação tem como objetivo impulsionar a chegada dos turistas ao Amazonas. A ação foi realizada em parceria com a Embratur, TAP e Agência Brasileira de Agências de Viagens (Abav).

