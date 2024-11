O cônsul-geral do Japão em Manaus, Miyagawa Yuichi, e o cônsul-geral adjunto, Suzuki Akira, visitaram nesta terça-feira (5) a Suframa com o intuito de estreitar as relações institucionais com a Autarquia e fortalecer ações de apoio para empresas japonesas atuantes na região.

A comitiva foi recebida pelo superintendente Bosco Saraiva, pelo superintendente-adjunto Executivo, Frederico Aguiar, e pelo coordenador-geral de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, Arthur Lisboa. Também esteve presente à reunião a chefe do Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores (MRE) na Região Norte (Erenor), ministra Maria Deize Camilo Jorge.

O cônsul-geral Miyagawa Yuichi começou a reunião explicando que assumiu há cerca de dois meses o Consulado Geral do Japão em Manaus – em sua segunda missão na capital, após mais de 30 anos passados da primeira – e que tem como uma de suas prioridades prestar todo o apoio necessário para que as empresas japonesas possam fortalecer e expandir seus investimentos e resultados na região. “Para isso pedimos o apoio da Suframa. Tivemos a visita do primeiro-ministro do Japão em maio deste ano ao Brasil e teremos também o G20 Social e a reunião do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) no Peru neste mês, eventos que podem também contar com a presença de diversas autoridades japonesas, então entendemos que este é o ano da América Latina e queremos aproveitar essas oportunidades para estreitar as relações com o Brasil e com outros países da região”, afirmou Yuichi.

O superintendente Bosco Saraiva comentou sobre a relação histórica entre a Amazônia e o Japão, citando o exemplo do incentivo à produção da juta no Interior do Amazonas, e disse que não apenas a cultura japonesa conta com vários elementos já incorporados à cultura amazônica, como também as empresas japonesas atuantes no Polo Industrial de Manaus (PIM) – entre as quais Moto Honda e Yamaha – já podem ser consideradas verdadeiros símbolos e patrimônios do Estado.

Ele também ressaltou que a Autarquia está integralmente à disposição para colaborar com a missão do Consulado. “O caminho é a Suframa. É aqui que podemos ajudar muito nessa articulação e nessa cooperação, então todos estamos á disposição do Consulado e da Embaixada. Interessa muito para nós continuarmos bem próximos, pois o Japão tem várias fábricas no PIM e tem contribuído de forma inestimável para a geração de empregos, a intensificação de investimentos e o adensamento tecnológico na nossa região ao longo das últimas décadas”, afirmou Saraiva.