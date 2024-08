Nas graças da torcida do Corinthians após marcar dois gols nas duas prim e iras partidas p e lo club e , Talles Magno foi apr e s e ntado, n e sta quinta-f e ira (15), d e forma oficial p e lo club e . Contratado por em préstimo d e um a no junto ao N e w York City, dos E stados Unidos, o r e forço s e d e ixou l e var p e la em oção na e ntr e vista, foi às lágrimas, e e xplicou o qu e motivou a sua volta ao fut e bol brasil e iro. “Como jogador, t e nho os m e us sonhos. Sonho d e jogar na s e l e ção brasil e ira e disputar uma Copa do Mundo. O Corinthians é uma vitrin e muito grand e . S e cons e guir mostrar s e u fut e bol aqui, você cr e sc e e t em mais chanc e s d e r e alizar s e us obj e tivos. Quando m e chamaram, não p e ns e i duas v e z e s”, com e ntou o jogador.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Revelado pelo Vasco, Talles é o quinto reforço da janela de transferência para a sequência da temporada. O atleta mostrou ter estrela logo em sua chegada. Na estreia, fez o gol no empate de 1 a 1 diante do Red Bull Bragantino nos acréscimos pelo Campeonato Brasileiro após entrar em campo no segundo tempo. No confronto seguinte, diante do mesmo time, mas pela Copa Sul-Americana, o jogador iniciou como titular e voltou a balançar a rede no triunfo de 2 a 1.

Ele comentou sobre a sua passagem no futebol americano (se transferiu em 2021) e como essa experiência o fez evoluir dentro de campo. “Regressei para o Brasil jogando em outras funções, não só em uma. O aprendizado foi grande. Aprendi a ter muita resiliência e força de vontade para voltar cada vez mais forte“, afirmou.

A apresentação também teve espaço para a emoção. De origem humilde, ele lembrou dos tempos difíceis da infância, contou com a presença da mãe na entrevista e disse estar vivendo uma nova etapa da sua carreira.

“Foi difícil a nossa vida. Fui jogar com seis anos no Vasco para ter onde ficar, porque dentro da minha casa era muito difícil. Minha mãe trabalhava muito, ficava lá mais para me alimentar e ter uma educação boa. O Vasco foi muito importante em minha vida”, comentou o jogador de 22 anos com os olhos marejados.

Por fim, Talles comentou sobre o momento do clube, disse estar preparado para suportar a pressão de tirar o time das últimas colocações e aposta em uma reviravolta na tabela de classificação.

“Eu tive algumas propostas daqui do Brasil, mas o Corinthians não se recusa. Eu acho que a pressão que eu tenho é pessoal e quando eu cheguei todos me ajudaram muito. Estamos prontos para tentar ajudar o clube em seus objetivos”, disse.

Primeiro time na zona do rebaixamento, o Corinthians ocupa a 17ª colocação com 21 pontos. Neste sábado, o clube desafia o Fluminense no Maracanã num confronto direto de duas equipes que ocupam as últimas colocações na tabela do Nacional.